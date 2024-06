Gewessler beim Bundeskongress: "Ich meine es verdammt ernst"

Experimente mit Quereinsteigern in der Auslage lässt man diesmal aus. Obwohl diese in der Vergangenheit ja durchaus geglückt sind: Gewessler kam vor der Wahl 2019 von Global 2000 dazu. Zadić wechselte damals von der Liste Jetzt zu den Grünen. Und Schilling, nun, die wird sich nun im EU-Parlament beweisen müssen, heißt es unter den Delegierten.

Die ersten fünf Plätze auf der Bundesliste belegen die bewährten Kräfte in Regierung und Partei: Kogler, Gewessler, Zadić, Maurer und Voglauer. Die Grünen gehen bei der Nationalratswahl auf Nummer sicher. Nicht nur, weil es in der nächsten Legislaturperiode weniger Plätze im Klub geben dürfte. Vom Wahlergebnis 2019 von 13,9 Prozent sind die Grünen in Umfragen derzeit weit weg.

Kogler holt weit aus, als er die grünen Errungenschaften aus dieser Legislaturperiode aufzählt. Sein „Programm-Rap“ – eine Vorschau auf das Wahlprogramm – fällt dagegen eher dünn aus.

Klimaschutz, logisch. Eine unabhängige Justiz, klar. Eine „Brandmauer gegen rechtsextrem“, okay. Auch die Forderungen nach einer Millionärssteuer und nach Maßnahmen für ein Ende der Abhängigkeit vom „russischen Blut-Gas“ dürfen nicht fehlen – Letzteres wünscht sich Kogler aber noch in dieser Legislaturperiode.

Dass die Grünen in der nächsten, wie es derzeit aussieht, in Opposition sein könnten, daran will beim Bundeskongress am Samstag niemand denken. Der Triumph beim EU-Renaturierungsgesetz ist noch viel zu köstlich.