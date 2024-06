Das Gutachten, das zur Anzeige gegen Gewessler geführt hat

Es ist der schwerste Vorwurf, den man einer auf die Bundesverfassung vereidigten Ministerin machen kann: Sie hat genau diese Verfassung gebrochen - und zwar mit Vorsatz, also wissentlich.

Für Bundeskanzler Karl Nehammer und die ÖVP ist seit Tagen klar, dass Umweltministerin Leonore Gewessler quasi mit Ansage und Anlauf ihre Befugnisse missbraucht hat, indem sie am Montag in Brüssel für das EU-Renaturierungsgesetz stimmte. Ihr war völlig klar, so heißt es, dass sie das nicht hätte tun dürfen. Und deshalb griff die Volkspartei zum Äußersten und brachte Strafanzeige gegen eine Ministerin des Koalitionspartners ein (Details siehe hier).