EU-Renaturierung: Ludwig/Kaiser-Verhalten für Dornauer unverständlich

Tirols SPÖ-Landesparteichef Georg Dornauer hat am Dienstag in Sachen EU-Renaturierungsgesetz mit Kritik an seinen Parteifreunden, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, aufhorchen lassen und sich - anders als SPÖ-Bundesvorsitzender Andreas Babler - gegen das Gesetz ausgesprochen. Er verstehe nicht, dass es "plötzlich Usance" sei, aus einem einstimmigen Beschluss der Landeshauptleutekonferenz auszutreten, so Dornauer.