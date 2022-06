Gewessler reicht's: So will sie Ökostrom-Widerstand der Länder brechen

Leonore Gewessler reicht es. „Valdimir Putin setzt Energie als Waffe ein und erpresst und damit. Das ist gefährlich, das merkt man in Europa und wir in Österreich noch eine Spur stärker“, spricht sie die hohe Abhängigkeit Österreichs von russischen Gasexperten an.

„Die Ressourcen Wasser, Wind, Sonne, die wir haben, sollen wir auch nutzen, und der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist ein Garant für mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit.“

Nun legt sie eine Novelle des UVP-Verfahrens vor, wie ihn auch die ÖVP seit Monaten einfordert, um die Verfahren zum Bau von Ökostrom-Anlagen zu beschleunigen: „Der Ausbau muss so schnell wie möglich gelingen.“ Denn derzeit dauern Verfahren etwa für neue Windparks bis zu acht Jahre lang.

Für eine schnellere Energiewende gibt es einen Drei-Punkte-Plan: