Gewessler mahnt: "Müssen auch das Windenergiepotenzial in Tirol heben"

Über dem Kopf von Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) läuft ein Imagefilm über einen Bildschirm. Schneekanonen pulvern Kunstschnee in die Landschaft, Gondeln schweben durch Skigebiete, Pistenraupen walzen über Hänge.

Es ist aber nicht dieser Auszug aus dem Produktportfolio des Südtiroler Seilbahnherstellers Leitner und seiner Schwesterbetriebe, der Gewessler an diesem Dienstagvormittag in ein Werk des Unternehmens in Telfs in Tirol geführt hat. Es sind die Windräder der Leitner-Marke Leitwind, die hier zum Teil hergestellt werden, für die sich die Ministerin interessiert.