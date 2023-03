Warum wir - leider - nicht mit E-Fuels unterwegs sein werden

Dazu muss man wissen, selbst die Grünen sind klar für E-Fuels: "Wir werden E-Fuels brauchen, dringend und in großen Mengen. Sie können dort eingesetzt werden, wo wir keine Alternative haben, etwa im Flug- und Schiffverkehr. Aber wir müssen ehrlich sein in der Debatte. E-Fuels brauchen viel Energie und werden teuer sein. Man streut den Menschen Sand in die Augen, wenn man meint, sie können 2035 mit E-Fuels Autofahren", sagte Klimaministerin Leonore Gewessler im KURIER am Samstag.