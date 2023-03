Ein Kompromiss für den Verbrenner ist da - aber Deutschland lehnt ab

Nicht nur in Frankreich ist man ob der deutschen Vollbremsung sauer. Sogar in Berlin selbst gehen die Wogen hoch: Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck drängt auf eine Einigung. Und auch Kanzler Olaf Scholz will das leidige Thema Verbrennermotor rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am Donnerstag vom Tisch haben.

Doch warum werden E-Fuels, auf die Wissing so sehr beharrt, überhaupt als Alternative genannt? Sie sind Kraftstoffe, die aus Ökostrom (Wind, Wasser, PV) hergestellt werden. Für die Erzeugung wird mit Ökostrom Wasserstoff aus Wasser erzeugt, dieser wird dann zusammen mit Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre (oder aus Schornsteinen) in industriellen Prozessen chemisch verarbeitet, um tankbare, synthetische Kohlenwasserstoffe zu erzeugen. E-Fuels können wie Benzin oder Diesel in Autos verwendet werden. Es kommt zwar auch hier CO 2 aus dem Auspuff, da dieses aber zuvor aus der Luft geholt wurde, gelten E-Fuels als klimaneutral.

Derzeit kann man keine E-Fuels tanken, weil es sie noch gar nicht gibt. Bisher existieren nur kleine Versuchsanlagen.