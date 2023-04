Windkraft-Investitionen in Europa eingebrochen

Inflation, steigende Rohstoffkosten, Engpässe in der Lieferkette und die Notmaßnahmen bei den Strompreisen haben die Kosten und die Risiken für Windprojekte in die Höhe schnellen lassen. Die Investitionen in neue Windprojekte sind in Europa im vergangenen Jahr um 59 Prozent eingebrochen.

„Die gestiegenen Kosten müssen jetzt auch ihren Niederschlag in der Marktprämie finden“, sagt Windkraft-Lobbyist Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. „Sonst werden die in Österreich bereits genehmigten Windprojekte mit einer Leistung von 550 Megawatt zurückgestellt und können nicht errichtet werden.“

Wie dem Report von WindEurope über die Finanzierungs- und Investitionstrends der Windindustrie zu entnehmen ist, sind die Investitionen in Europa 2022 mit 17 Milliarden Euro um 59 Prozent eingebrochen. Mit 14,8 Milliarden Euro wurden 87 Prozent dieser Investitionen in der EU getätigt. 2021 wurden noch 41 Milliarden Euro in europäische Windprojekte investiert.

„Der Rückgang der Investitionen zeigt tiefschwarze Wolken am Himmel des Windkraftausbaus. Die Investitionen deuten auf einen Rückgang des künftigen Ausbaus hin. Hier muss die Politik rasch Anpassungen vornehmen“, bemerkt Moidl. Vergangenes Jahr wurden 16 Gigawatt an Windkraft-Leistung in der EU ausgebaut.