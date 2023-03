"Wo ein Wille, da ein Windrad": Grüne wollen Klimaglück entfachen

Die Grünen setzen in ihrer Frühjahrskampagne auf ihr Kernthema. Unter dem Motto "Mission: Klimaglück" soll von 13. bis 26. März ein Radiospot und eine Social Media Kampagne für den Klimaschutz werben. Bei der Präsentation am Wiener Cobenzl zeigten Bundessprecher Werner Kogler und seine beiden Stellvertreter Leonore Gewessler und Stefan Kaineder eines von mehreren Sujets her: "Wo ein Wille, da ein Windrad" wird ab kommender Woche unter anderem in U-Bahnstationen zu lesen sein.

In Zeiten der "multiplen Krisen" - Pandemie, Krieg, Teuerung und Klimakrise - wolle man jenen etwas entgegenstellen, "die die Welt gefühlt in Flammen stehen sehen", sagte Vizekanzler Werner Kogler bei der Präsentation am Donnerstag. Die Zukunft komme sowieso, die Frage sei "wie viel man davon mitgestalten will".