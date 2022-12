Gewessler fährt zur UN-Artenschutzkonferenz nach Kanada

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) reist am Mittwoch zur UN-Artenschutzkonferenz nach Montreal in Kanada. Österreich macht sich vor allem bei den Gesprächen im Rahmen der "High Ambition Coalition for Nature and People" für ein neues Schutzziel stark. Bis 2030 sollen demnach 30 Prozent der Land- und Wasserfläche des Planeten unter Schutz gestellt werden, wie es in einer Aussendung des Ministeriums hieß.