Wie das dramatische Artensterben gestoppt werden kann

Verhandelt wird über 22 konkrete Ziele, die bis 2030 weltweit erreicht werden sollen, darunter zum Beispiel:

Neue Schutzgebiete

Staaten sollen verpflichtet werden, mindestens 30 Prozent der Fläche an Land und im Meer bis 2030 unter Schutz zu stellen. Laut UNO sind derzeit 15,8 Prozent der Landfläche (plus Flüsse und Seen) und 8,16 Prozent der Ozeane in irgendeiner Art geschützt. Streng geschützt sind laut Umweltorganisationen aber nur ein Prozent der Meere und drei Prozent der Wälder.

Umweltschädliche Subventionen

Ein Abbau von biodiversitätsschädlichen Subventionen, etwa für Infrastrukturprojekte oder Agrarsubventionen.

Artenschutz

Es geht auch um eine nachhaltige Nutzung des Artenreichtums. Zum Beispiel in Fischerei, Land und Forstwirtschaft.