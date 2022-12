"Erde Brennt": Jetzt auch Universität für angewandte Kunst besetzt

Was bereits am Sonntag angekündigt worden war, wurde am späten Montagnachmittag in die Tat umgesetzt: die Besetzung der Universität für angewandte Kunst, landläufig schlicht als "Angewandte" bekannt.

Wie bereits im Zuge der Hörsaal-Besetzungen an den Universitäten Wien (siehe Artikel unten), Salzburg und Innsbruck fordern die Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Erde Brennt" unter anderem den Ausstieg aus fossilen Energieträgern, demokratischere Strukturen an den Universitäten und die Bekämpfung der zunehmenden sozialen Ungleichheit.