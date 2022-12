Wann und ob geräumt werden soll, kommentiert auch die Uni Wien nicht. Auf KURIER-Anfrage hieß es in der vergangenen Woche, dass es immer mehr Studierende gäbe, die in den Hörsaal zurück wollen. Und weiter: "Das Rektorat hat auch dafür zu sorgen, dass Studierende – insbesondere nach zwei Jahren Coronapandemie – am Lehrbetrieb vor Ort teilnehmen können. Es wird angestrebt, zeitnah einen uneingeschränkten Universitätsbetrieb wiederherzustellen." Nach wie vor sei es das Ziel der Uni Wien, dass die Aktion konstruktiv und im Dialog – in anderer Form als der einer Besetzung – fortgeführt werden könne.

An anderen Universitäten, wie an der Boku und an der Uni Salzburg zeigten man sich verständnisvoller. Bei der Besetzung der Boku in der vergangenen Woche, lud das Rektorat die Besetzer nach drei Tagen zum Gespräch ein, das sehr konstruktiv gewesen sei. In Salzburg sind die "erde brennt"-Aktivisten zuversichtlich, dass das Rektorat den eingebrachten Forderungskatalog unterschreiben wird.