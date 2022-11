„Erde brennt“: Wer gerade im Hörsaal schläft und was das bewirken soll

Die bekanntesten Gesichter der „erde brennt“-Bewegung sind Amina Guggenbichler, 21 Jahre, Studentin der Sozialen Arbeit an der FH Wien und Bruno Sanzenbacher, 22 Jahre alt und Philosophiestudent im fünften Semester. An seiner Fakultät entstand auch die Idee zur Besetzung, wie Sanzenbacher im KURIER-Gespräch sagt: „Wir sind hauptsächlich Studierende der Uni Wien und haben uns im Frühsommer zusammengefunden, weil wir gesagt haben, dass es so nicht weitergehen kann. Natürlich waren viele schon vorher aktiv. Zum Beispiel bei der Lobau-Besetzung, bei Fridays for Future, in bildungspolitischen oder auch queeren oder feministischen Camps. In dieser ’erde brennt’-Konstellation haben wir uns aber neu formiert.“ Passiert ist das schon im Frühjahr in einer Gruppe über den Messenger-Dienst Signal, in der sich um die 90 Leute engagieren.

Das ganze Interview mit Bruno Sanzenbacher als KURIER-Daily-Podcast: