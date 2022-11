"Erde brennt!": Hörsaal der Uni Wien besetzt

Zwölf Jahre ist es her, dass unter dem Motto "unibrennt" das Audimax der Universität Wien besetzt wurde. Am Mittwoch um 13 Uhr besetzten Klimaaktivistinnen und -aktivisten den Hörsaal C1 am Unicampus im Alten AKH. Derzeit befinden sich rund 100 Menschen in dem Saal und es werden stetig mehr. Laute Musik dröhnt aus den Boxen, die Wände werden mit Transparenten gepflastert.

Ging es damals um mehr Geld für Bildung, ist heute das Klima Hauptdarsteller bei der Besetzung. Unter dem Namen "Erde Brennt" fordern die Besetzerinnen und Besetzer einen radikalen Systemwandel, um die soziale Krise, die Krise im Bildungsbereich und die Klimakrise zu überwinden. Konkret brauche es zum Beispiel mehr Geld für Hochschulen, das Aus für fossile Energieträger und eine Steuer auf Vermögen und Übergewinne, hieß es in einer Aussendung.

Die Organisatoren haben sich für eine längere Besetzung eingerichtet. Man werde jedenfalls über Nacht bleiben, verriet man dem KURIER. Die Securities der Uni unternehmen derweil nichts gegen die Besetzer.

Weltweite Bewegung

Die Wiener Besetzung ist Teil der Bewegung "End Fossil", die aktuell weltweit Schulen und Universitäten besetzt. Auch in Salzburg und Innsbruck sollen "bald" Hörsäle besetzt werden, wurde angekündigt.



"Ein Weiter-wie-bisher ist einfach nicht mehr möglich, weder an der Universität noch im Sozialbereich noch in der Klimapolitik”, sagt Amina Guggenbichler, Studentin, Sozialarbeiterin und Sprecherin von Erde Brennt Wien.

Diskussion mit Professoren

Die Studierenden wollen den besetzten Hörsaal nutzen, um sich aktiv mit den Krisen auseinanderzusetzen - offen für alle. Um 18:30 werden sie im besetzten Hörsaal mit den Professorinnen und Professoren Ulrich Brand, Eva Horn, Annemarie Steidl und Stefan Dullinger über notwendige Änderungen an den Hochschulen und in der Gesellschaft diskutieren.

Die Polizei ist vor Ort, lässt die Aktivisten aber vorerst gewähren. Unter die Klimaaktivisten haben sich auch bekannte Gesichter der linksradikalen Szene gemischt.

ÖH unterstützt die Besetzung

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) solidarisierte sich mit der Besetzung. “Die Proteste richten sich gegen die multiplen Krisen unserer Zeit, die alle zusammenhängen und an deren Spitze die Klimakrise steht. Wir Studierende haben erkannt, dass die Gesellschaft radikal umlenken muss, wenn wir noch eine Zukunft haben wollen. Deshalb unterstützen wir als ÖH auch die Uni-Besetzungen von #ErdeBrennt!", wurde Keya Baier aus dem Vorsitzteam in einer Aussendung zitiert.

Der Bildungssprecher der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss, fordert Rektor Sebastian Schütze hingegen dazu auf, umgehend die Räumung zu veranlassen. "Bereits 2009/2010 haben wir gesehen, dass Aktivisten, die Hörsäle besetzen, gekommen sind, um zu bleiben. Damals hat sich die Besetzung des Audimax über Monate gezogen, Studenten, die ihrem Studium nachgehen wollten, schauten durch die Finger", so Krauss.

Der KURIER ist vor Ort und berichtet laufend