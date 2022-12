Artenschutz neu: Viel mehr Bio-Landwirtschaft, etwas mehr Schutzzonen

Zur Unterstützung der Umsetzung hat das Klimaschutzministerium bereits im Jahr 2021 den Biodiversitätsfonds eingerichtet, der mit 80 Millionen Euro dotiert ist. Dieser Fonds unterstützt unterschiedlichste Projekte zum Schutz der Arten aber auch zur Wiederherstellung von bereits zerstörten Lebensräumen und wird durch den EU-RRF finanziell unterstützt.

Der Termin für den Startschuss der neuen Biodiversitäts-Strategie ist kein Zufall: In Kanada läuft noch bis Ende der Woche die 15. Welt-Umweltkonferenz der Vereinten Nationen, wo eine der zentralen Forderungen ist, dass bis 2030 30 Prozent aller Land- und Meeresgebiete unter Schutz gestellt werden. Österreichs Strategie passt sich also nur an die wahrscheinlich neuen UNO-Ziele an.

700 Milliarden Dollar fehlen

Greenpeace fordert, dass für die Umsetzung ambitionierter Ziele ausreichende Ressourcen bereitstehen müssen, vor allem für den globalen Süden. Greenpeace, wie auch afrikanische Staate und andere Länder des globalen Südens wollen, dass mindestens 100 Milliarden US Dollar pro Jahr bereitgestellt werden. Diese Mittel müssen größtenteils öffentliche Gelder sein.

Insgesamt gehe man davon aus, dass derzeit 700 Milliarden US Dollar für einen effektiven globalen Artenschutz fehlen. Aber, rechnen die Umweltschützer vor: Schon 500 Milliarden US Dollar könnten nur durch die Umwandlung von umweltschädlichen Subventionen bereitgestellt werden. Hier kann und muss die EU ein Vorreiter sein.