Welche Tiere nach der Artenschutzkonferenz besser geschützt sind

Was wird aus den Blauhaien?

Maßschuhe, auch in Österreich erhältlich.

Suppen, in denen die Flossen verkocht werden. In Japan, aber nicht nur.

Steaks, die in den Pfannen landen. Überall auf der Welt.

Fleisch von Haien aller Arten kommt auf die Teller. Die Esser wissen das oft gar nicht, weil es nicht als solches gekennzeichnet ist. Es ist billiger Fischersatz. Zwischen 2012 und 2019 wurden 200 Tonnen frisches Haifleisch, gefrorene Haiprodukte und Haiflossen nach Österreich eingeführt, ließ der WWF 2021 erheben.

Wenn also über den Handel mit Haien debattiert wird, ist das sogar im Binnenland Österreich von Bedeutung. In den vergangenen zwei Wochen trafen sich Vertreter von 184 Staaten bei der Weltartenkonferenz in Panama. Hier drehte sich alles um das Washingtoner Artenschutzabkommen. Es regelt den internationalen Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten und ihrer Produkte. Der Handel wird strikt reguliert oder völlig verboten, um das Überleben der Arten in der Natur zu sichern. Österreich ist seit 1982 Mitglied der so genannten Cites-Konvention. 38.000 Arten waren bereits gelistet. In Panama wurde über 500 Wildarten und 120 Baumarten entschieden. Am Freitag ging der Gipfel zu Ende.

Erstmals werden nun 60 Haiarten unter Schutz gestellt. Bis zur letzten Minute hatten Fischerei-Nationen wie Japan versucht, den kommerziell wichtigen Blauhai von der Liste zu streichen. Konkret geht es um 54 Requiemhaie – darunter der Blauhai – und sechs Hammerhaie. Handel wird nur erlaubt, wenn er nachhaltig ist.

Aus der Sicht der Umweltschutzorganisationen sind die Beschlüsse ein Durchbruch und geben Rückenwind für die Weltnaturkonferenz.