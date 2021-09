Gesundheitsminister Mückstein auf Impftour

49 Impfwillige kamen am Freitag in die Ordination von Dr. Alois Lingitz, um sich von Wolfgang Mückstein persönlich impfen zu lassen. "Das war eine gute Gelegenheit, Leuten zuzuhören, die sich erst jetzt den Erststich geholt haben. Es ist wichtig zu verstehen, weshalb einige noch unsicher sind. Nur so werden wir möglichst viele Menschen davon überzeugen können, sich die schützende Impfung zu holen und die Durchimpfungsrate weiter steigern“, betont Mückstein.

Der Gesundheitsminister unterstrich im Rahmen seiner Tour einmal mehr die Bedeutung der Impfung: "Die Impfung ist unser sicherster Weg aus der Pandemie. Wenn wir ohne Schließungen durch den Herbst und Winter kommen wollen, müssen wir die Durchimpfungsrate in Österreich weiter steigern.“

Nächster Stopp der Tour ist am 18. September, da wird der Gesundheitsminister mit dem niederösterreichischen Impfbus unterwegs sein.