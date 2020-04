Anschober: "Müssen Zeit gewinnen, bis es einen Impfstoff gibt"

Welche Testungen gibt es?

Wir haben Zielgruppentestung mit jeweils 300 bis 500 Mitarbeitern gemacht. Im Bereich der Supermarkt-Kassiere hatten wir kein einziges positives Ergebnis, das ist großartig. Bei der Pflege waren es auch sehr wenige. Es war meine große Sorge, dass wird da mehr Fälle haben und die Hochrisikogruppe der Älteren betroffen sein könnte. In den Krankenhäusern hatten wir drei positive von 474 Testungen.

Wir machen auch Sentinel-Testungen: Wenn Personen wegen Atemwegserkrankungen zum niedergelassenen Arzt gehen, führen wir in manchen Fällen eine Testung durch. Bisher waren es 900 Personen, da hatten wir in drei Prozent positive Ergebnisse. Wir schauen in die Bevölkerung sehr genau hinein, weil wir auch wissen müssen, wie sich das Virus verbreitet.

Der nächste Schritt sind die Antikörpertests - was bringen die?

Das ist ein ganz wichtiger zweiter Schritt nach den PCR-Tests, mit denen ich erkenne, ob ein Mensch krank ist oder nicht. Die haben eine ganz hohe Aussagekraft.

Dazwischen gibt es Schnelltests - da sage ich: Vorsicht: Es gibt Präparate, die extrem ungenau sind. Wir haben mit Ärztekammer und Apothekerkammer akkordiert, dass wir die nicht bewerben. Es wird sonst auch mit disziplinarrechtlichen Schritten gedroht. Ein schlechter Test führt zu falschen Schlüssen: Wir glauben, dass wir gesund sind, oder dass wir die Krankheit schon hinter uns haben und wir immunisiert sind. Das hätte verheerende Folgen für den Einzelnen und sein Umfeld.

Die Antikörpertests sagen uns, dass die Person krank war und mittlerweile Antikörper in seinem Blut hat. Wir schauen uns an, wie groß die Immunisierung in Hotspot-Regionen ist, und in bestimmten beruflichen Bereichen. Wenn ich eine gewisse Immunisierung in einem Spital erreiche, habe ich eine stabilere Situation. Dieses Wissen ist für uns wichtig für die Zukuntsplanung.