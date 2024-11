Causa Dornauer: Nehmen Jagdkollegen den SPÖ-Chef aus der Schusslinie?

Prinzipiell darf jeder Bürger, auch Dornauer, einen Jäger im Wald begleiten. Der Tiroler SPÖ-Landesobmann will sich auf dem Foto, das den Jagdausflug belegt, nur als Schütze in Szene gesetzt haben. Und zwar, indem er einen Jagdhut mit dem sogenannten „Beutebruch“, der dem Schützen gebührt, inszeniert.

Schützenhilfe erhielt Dornauer nun unter anderem von jenem Tiroler Hotelier, der Teil der Jagdgesellschaft war und ebenfalls am Foto zu sehen ist. Der versicherte bereits am Montag gegenüber dem KURIER: "Ich habe den Hirsch geschossen". Danach habe man "die Hüte getauscht". Warum, das wisse er nicht mehr so genau.

Der Hotelier bestätigte jedenfalls "an Eides statt, dass ich Erleger des Hirsches der Klasse III am 28.09.2024 im Revier Eigenjagd Stüblergut bin". Hirsche der Klasse III sind Jungtiere zwischen ein bis drei Jahren. Ungefährer Wert: zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Klar ist: Politische Amtsträger dürfen nur Zuwendungen bis 100 Euro straffrei annehmen. Dornauer soll die Trophäe nicht erhalten haben, diese gebührt im Normalfall dem Schützen.

Wer hat das Geld zugeschossen?

Eine zentrale Frage in der Causa wollte der Tiroler Hotelier übrigens bisher nicht beantworten – nämlich wer den Jagdausflug bezahlt hat. „Das möchte ich lieber für mich behalten“, erklärte der Jagdkumpel von Dornauer. Genau an dieser Stelle hakt am Dienstag die Landtagspartei Liste Fritz ein. Sie will vom Tiroler LH-Stellvertreter wissen:

Hat sich Dornauer zu diesem Jagdausflug einladen lassen? Von Milliarden-Pleitier Benko oder von jemand anderem? Ist Dornauer zu diesem Jagdausflug in der Steiermark geflogen, per Hubschrauber? Oder wie ist er hin- und zurückgekommen? Wo hat er genächtigt und gegessen und hat er all diese Kosten selbst bezahlt?

Klar sei, „wenn er sich zu diesem Jagdausflug einladen hat lassen, dann ist das eine verbotene Geschenkannahme!“, sagt Liste Fritz-Klubobmann Markus Sint. „Bisher hat Dornauer dazu geschwiegen, aber damit soll er nicht durchkommen.“ Ein Übergehen zur Tagesordnung könne es nach diesem massiven Fehltritt nicht geben. „Verbotene Geschenkannahme ist kein Kavaliersdelikt, sondern ganz klar verboten“, so Sint.