Dornauer auf der Pirsch: Staatsanwaltschaft prüft Anfangsverdacht

Nicht nur politisch, auch juristisch könnte die Pirsch Konsequenzen für den Tiroler Landeshauptmannstellvertreter haben. Die Staatsanwaltschaft Graz prüft einen Anfangsverdacht in Richtung strafbarer Handlung gegen Dornauer, berichtet das Ö1-Journal.

Der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer ist wegen eines Jagdausflugs in die Steiermark gemeinsam mit Signa-Pleitier René Benko trotz aufrechten Waffenverbots unter Druck geraten.

Die Kronen Zeitung veröffentlichte gestern ein Foto des Tirolers, auf dem er gemeinsam mit Benko und einem weiteren Jagdkameraden über einem geschossenen Hirsch posiert. Dornauers Hut war mit einem sogenannten Beutebruch versehen, womit in Jägerkreisen gemeinhin der Schütze ausgewiesen werde. Dornauer beteuert, nicht selbst geschossen zu haben. Den Hut habe er mit dem Jagdkollegen - einem befreundeten Hotelier - getauscht.

Dieser bestätigte am Montag Dornauers Angaben: Er selbst habe geschossen, anschließend habe man die Hüte getauscht.

In einem an die ZIB2 übermittelten Auszug aus dem Jagdbuch, in dem Abschüsse vermerkt werden, scheint Dornauer jedenfalls nicht als Schütze des 72 Kilogramm schweren Hirschs auf.