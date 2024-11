Armin Wolf setzt Jägerhut auf: Lustiger Abschlussgag in der ZIB2

Am 11. November um genau 11:11 Uhr beginnt in Österreich traditionell die Faschingszeit. Dieser humorvolle Anlass bot dem ORF-Moderator Armin Wolf eine Gelegenheit, um den Abschluss seiner ZIB2-Sendung mit einem kleinen Seitenhieb auf Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer und die dessen Jagd-Affäre zu versehen.

In ironischer Manier verabschiedete sich Wolf von den Zuschauern und verkündete, dass er sich in diesem Jahr zu Fasching als Jäger verkleiden werde. Mit dem schmunzelnden Nachsatz, "natürlich ohne zu schießen," setzte er sich einen Jägerhut auf, welcher natürlich nicht ihm gehöre, so der Moderator.