Dornauer und Babler: Waidmanns Dank

Eine Kunst, in der es Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer zu einer kaum geringeren Meisterschaft gebracht hat. Er benötigt dafür nicht einmal mehr einen seiner berüchtigten verbalen Querschüsse: Dass ein roter Spitzenfunktionär und Landeshauptmann-Stellvertreter ausgerechnet mit dem arg ins Straucheln geratenen Immo-Investor René Benko – im Wahlkampf ein von Babler gerne mit großer Verve beschworenes Feindbild der SPÖ – auf die Pirsch geht, um möglicherweise trotz Waffenverbots ein Rotwild zu erlegen, schlägt ein neues Kapitel in Sachen SPÖ-Selbstbeschädigung auf. Nicht zuletzt angesichts der wenig glaubwürdigen Ausflüchte Dornauers.

Somit muss sich Babler nach den unangenehmen Turbulenzen um den Linzer Bürgermeister Klaus Luger und einer Reihe weiterer prominenter Abgänge, die angesichts der jüngsten Vorgänge nur noch wie Randnotizen wirken, einmal mehr um innere Wirren kümmern, anstelle sich voll auf die ohnehin nicht einfache Regierungsbildung konzentrieren zu können. Und die beiden möglichen Partner von sich überzeugen zu können. Denn dort werden nach den aktuellen Vorkommnissen langsam die Zweifel wachsen, ob die SPÖ tatsächlich ein stabiler Partner in einer an sich schon herausfordernden Dreierkonstellation und einer an sich schon herausfordernden politischen Großwetterlage sein kann.

Nur einer kann sich entspannt zurücklehnen und das Schauspiel erste Reihe fußfrei verfolgen: FPÖ-Chef Herbert Kickl.