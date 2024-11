Warum Rudolf Fußi nun juristisch gegen die SPÖ vorgeht

Fußi geht in die Gegenoffensive

Insbesondere die SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim und Sandra Breiteneder widersprachen Fußis Angaben. Diese hätten mit der Realität wenig zu tun, hieß es in einem parteiinternen Rundschreiben.

Fußi geht nun in die Gegenoffensive und ergreift juristische Schritte, wie er dem KURIER bestätigt: "Da immer wieder Gerede erfolgt, die Unterschriften würden nicht da sein, gehe ich nun anwaltlich gegen die Löwelstraße vor und fordere von der Kommission die laufende Überprüfung der Unterschriften. Damit dürften dann alle Zweifel beseitigt sein. Wir stehen übrigens bei 10.000."

Die anwaltlichen Schritte würden in den nächsten Tagen durchgeführt und auch veröffentlicht, so Fußi: "Darüber hinaus habe ich auf meine Kosten eine statuten- und gesetzeskonforme Schnittstelle in Auftrag gegeben mit der ich überprüfen kann, wer von den Unterzeichnern Mitglied ist. Auch das werde ich rechtlich durchsetzen."