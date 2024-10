Persönliche Erklärung: So will Rudi Fußi SPÖ-Parteichef werden

"Neue Rote braucht das Land": Dieser Meinung ist PR-Berater und Aktivist Rudolf Fußi. Deshalb will er neuer SPÖ-Chef werden. Seine Kandidatur richte sich nicht gegen den amtierenden Vorsitzenden Andreas Babler, sondern "für den Vorsitz der SPÖ, um diese von Grund auf zu erneuern", betont Fußi.

Aber was konkret hat Fußi vor, was will er anders machen als die aktuelle SPÖ-Spitze?

Mittwoch, um 14:30 Uhr, gibt er dazu eine persönliche Erklärung ab. Diese hatte sich leicht verschoben, weil kurzfristig auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen für 13 Uhr eine Erklärung angekündigt hat. Fußi wolle erst nach Van der Bellen sprechen: "Das gebietet die Höflichkeit und der Respekt vor unserem Staatsoberhaupt."

Fußis Erklärung ab 14:30 Uhr im Live-Stream: