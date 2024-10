"Kämpfe nicht gegen Babler": Was Rudi Fußi antreibt

„Weil ich den Umgang von ÖVP und SPÖ mit dem Wahlergebnis grundfalsch und erbärmlich finde“, sagt Fußi zum KURIER. Ihm fehle die Selbstreflexion. Trotz schwerer Niederlagen sei es beiden direkt nach der Wahl um die Aufteilung der Macht gegangen.

Dass die SPÖ das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Zweiten Republik hinnehmen musste, will Fußi nicht nur an Babler festmachen. Dieser sei von Anfang an gehindert worden, personelle und inhaltliche Vorstellungen umzusetzen, meint Fußi. Das setze sich bei den Sondierungsgesprächen fort, bei denen Babler etwa Kritikerin Doris Bures zur Seite gestellt wird: „Jetzt wird er in ein Fünfer-Team eingehegt und quasi kaltgestellt.“

"Ich kämpfe nicht gegen Andi Babler"

Klar ist auch: Fußi sprach sich vor der Mitgliederabstimmung und dem Parteitag 2023 nicht mehr für Babler, sondern für Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als SPÖ-Chef aus – und trat der SPÖ wieder bei. Fußi betont: Doskozils Mix aus linker Sozial- und klarer, aber rechtskonformer Migrationspolitik wäre der zukunftsfähigere Kurs für die SPÖ gewesen. Bablers Unterstützer hätten immer noch nicht kapiert: „Wenn linke und woke Kreise jeden als Nazi bezeichnen, der eine vernünftige Position beim Migrationsthema einnimmt, ist das jenseitig und kontraproduktiv.“

Dennoch sei er Babler dankbar, es probiert und die Statuten reformiert zu haben. Das sei eine wichtige Vorbereitungshandlung gewesen. Nun könne er, Fußi, übernehmen. „Ich möchte, dass die Partei wieder den Anspruch hat, das voranzustellen, was ihr und der Bevölkerung dient – nicht das, was einzelnen Parteifunktionären dient. Ich kämpfe nicht gegen Andi Babler, sondern um die SPÖ von Grund auf zu erneuern.“