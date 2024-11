Schon wieder einen Bock geschossen: Die Fettnapfserie von Dornauer

Bei einer Landtagssitzung in Richtung der Grünen-Landesrätin Gabriele Fischer hatte Dornauer ob ihrer krankheitsbedingten Abwesenheit erklärt, dass er sich diese "nicht in der Horizontalen vorstellen" wolle. Nach überstandener Vertrauensfrage gab sich der SPÖ-Frontmann reumütig, fühlte sich aber auch missverstanden.

In der Folge gerät er immer wieder mit der damaligen Bundes-SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in Konflikt. Die wäscht ihm und seinem angereisten Parteifreund, dem ebenfalls immer wieder querschießenden SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil , beim Tiroler Parteitag im März 2019 den Kopf. Aber Dornauer wird zum Landesobmann gewählt.

Die große Bühne gefällt dem Aufsteiger, der diese als Sport-Landesrat auch bei Großveranstaltungen in Tirol findet. So etwa im heurigen Jänner bei den Kitzbüheler Hahnenkamm-Rennen. Schlagzeilen macht dann ein kumpelhafter Handschlag mit Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (KHG) auf der Bühne der Kitz-Race-Party.

Nach zehn Jahren auf der Oppositionsbank führt Dornauer die SPÖ aber wieder in eine Regierung mit der ÖVP, er wird erster - wie er gerne betont - Landeshauptmann-Stellvertreter von Anton Mattle in der schwarz-roten Koalition.

Zwischendurch verstört der Parteiobmann seine Partei immer wieder mal. Etwa als er sein Konterfei auf der SPÖ-Landeszentrale in den Schriftzug der Partei montieren lässt. 2022 schlägt dann seine große Stunde. Bei den Landtagswahlen gibt es für die Roten zwar nur ein kleines Plus.

Dornauer trifft ihn und seine Frau Fiona Swarovski auf dem roten Teppich. In der SPÖ sorgen die Bilder wieder einmal für Verstörung. Immerhin wurde Grasser in der Buwog-Affäre erstinstanzlich zu acht Jahren Haft verurteilt. Die selbe Causa, in der auch Grassers Trauzeuge und Dornauers guter Freund Meischberger auf der Anklagebank saß.

Der SPÖ-Landesrat wird in Kitzbhühel von seiner italienischen Lebensgefährtin Alessia Ambrosi begleitet. Dass auch diese Beziehung - also eine Privatsache - öffentlich diskutiert wird, hat gleich mehrerere Gründe. Einerseits ist Ambrosi Rechtspolitikerin, was in der SPÖ mit Befremden aufgenommen wird.

Im Sommer vergangenen Jahres werden aber vor allem von ihr gepostete Liebesfotos des Paars - in Badeoutfits am Strand - heiß diskutiert.