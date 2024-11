Waffenverbot: Georg Dornauer darf bald wieder scharf schießen

Der SPÖ-Landesrat geht davon aus, dass die Behörde diesem Ansinnen entspricht "und ich meinem bescheidenen Hobby wieder nachgehen darf." Als Jagdleiter will er kein Comeback geben: "Ich will mich nicht an die Spitze drängen."

Das Waffenverbot war seinerzeit zwar unbefristet ausgesprochen worden. Nach einer gewissen Zeit darf aber eben dessen Aufhebung beantragt werden. Dornauer hatte 2019 versichert, "dass eine derartige Verwahrung der Waffe meinerseits weder vorsätzlich war, noch meiner langjährigen jagdlichen Praxis entspricht".

Wie es überhaupt dazu kam, dass sein Gewehr im Auto herumlag, erklärte er übrigens so: Am Tag vor seiner Abreise habe er eigentlich ins Revier gewollt. Da das Wetter aber schlecht war, ging er stattdessen in sein Büro. Später besuchte er die Hubertusfeier im Ort und vergaß dabei das Gewehr im Auto, mit dem er dann am nächsten Morgen zum Flughafen fuhr.