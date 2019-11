Ärger mit Polizei statt mit Partei: Dornauers Waffe beschlagnahmt

Es gibt wieder Aufregung um den Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer. Doch diesmal sind nicht seine provokanten Aussagen der Grund dafür. Vielmehr geht es um Dornauers Jagdgewehr, das die Polizei am Sonntag beschlagnahmte. Zeitgleich wurde Dornauer mit einem vorübergehenden Waffenverbot belegt - das berichtet die Tiroler Tageszeitung.

Der Grund für die Amtshandlung klingt wenig spektakulär. Dem Hobby-Jäger Dornauer wird eine unsachgemäße Aufbewahrung des (angeblich geladenen) Gewehrs vorgeworfen, da er es in einer Tasche auf der Rückbank seines am Flughafen geparkten Porsches liegen lassen habe. Die Polizei wurde auf das Auto samt Inhalt aufmerksam, da ein Fenster geöffnet war, und die Beamten die Tasche zunächst vor möglichen Dieben in Sicherheit bringen wollten.