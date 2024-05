So sieht man Dornauer bei einem Schnittbild kurz mit FPÖ-Chef Herbert Kickl mit einem Stamperl anstoßen (daneben FPÖ-EU-Kandidat Harald Vilimsky ), als er kurz darauf von Klien gefragt wird: "Heute kommt niemand von der Sozialdemokratie, ist das richtig?"

In den sozialen Medien geht das Video längst viral. Die Reaktionen reichen von empört bis belustigt.

Später landete auch FPÖ-Chef Herbert Kickl vor Kliens Kamera. Warum er denn heute schon gekommen sei, "die Ausstellung von Braunvieh kommt doch erst morgen", sagt der Satiriker zum FPÖ-Chef.

"Hahaha", ahmt Kickl ein Lachen nach. "Der war gut. Aber nicht so gut, wie Sie glauben. Ehrlich gesagt frag' ich mich manchmal, ob Ihnen das nicht zu blöd ist, Herr Klien. Man kann sein Geld ja so verdienen oder so."

Klien trocken: "Mir wäre es auch zu blöd, dass ich mich hinauf stelle und gegen alle anderen hetze."