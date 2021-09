Gemeinsamer Appell aller Klubchefs pro Impfung und gegen "Impf-Heuchelei" der FPÖ

5.679.793 Menschen (63,58% der Gesamtbevölkerung) haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten, davon haben 5.364.832 Menschen (60,06%) einen vollständigen Impfschutz. Zu wenig, um wie in anderen europäischen Staaten ein Ende der Pandemie ausrufen zu können.

In den Bundesländern sieht es konkret so aus: Am letzten Platz bei der Vollimmunisierung liegt Oberösterreich mit 55,2% Impfquote, noch hinter Salzburg (56,3%), Kärnten (56,3%) und Tirol (58,4%). Am besten liegt das Burgenland mit 67,6 Prozent. Wien liegt mit 58,7 % im Mittelfeld, Niederösterreich mit 62,8 Prozent auf Platz zwei unter den neun Bundesländern.