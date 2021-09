Rosam: "Kickl soll Test vorlegen, ob er geimpft ist oder nicht"

Lobbyist und Verleger Wolfgang Rosam und FPÖ-Chef Herbert Kickl liegen im Clinch. Rosam hatte in einer oe24-Sendung von Gerüchten berichtet, Kickl habe sich heimlich impfen lassen.

Kickl sieht in diesem Statement von Rosam, der auch zu den Beratern von Bundeskanzler Sebastian Kurz zählt, seine „politische Glaubwürdigkeit durch Fake-Vermutungen und deren Wiedergabe“ untergraben. „Das lasse ich mir nicht gefallen, wir leiten rechtliche Schritte gegen Rosam ein“, verkündete Kickl in einer Aussendung.

Drohungen gegen Rosam

Seither geht es bei Rosam rund. Der Lobbyist bleibt bei seiner Aussage: "Es gibt diese Gerüchte. Mehr habe ich in der Sendung nicht gesagt." Er bekomme unheimlich viele Gratulationen, aber auch Drohungen. "In der Nacht kommen Anrufe und Nachrichten mit Drohungen. Ich habe mich noch nie gefürchtet in diesem Land, aber das ist eine neue Dimension", schildert Rosam.