Infektionszahlen und Intensivbelegung derzeit besser als Prognosen

Die traurige Nachricht vorab: Innerhalb von 24 Stunden wurden am Dienstag 22 Personen gemeldet, die mit oder an Covid-19 verstarben. Die Zahl der Todesfälle ist damit mehr als doppelt so hoch wie der Schnitt der vergangenen sieben Tage mit – statistisch gesehen – 9,9 Toten pro Tag.

Erfreulich entwickelt sich derzeit die Zahl der Neuinfektionen (1.240) und die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Diese geht seit vier Tagen zurück und lag am Dienstag bei 150,1.