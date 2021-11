Und was ist, wenn das, was ein Bürger wissen will, nicht in diesem Register ist?

Das wird es nicht geben. Wenn klar ist, was öffentlich sein darf, dann pflegen wir das auch ein. Und lesen kann ja hoffentlich jeder selbst.

Fürchten Sie Querulanten?

Das ist eher eine Angst der Ministerien. Wenn da eine Gruppe systematisch Anfragen stellt und die Beamten diese interpretieren müssen, ist der Betrieb lahmgelegt. In den Gemeinden sind solche Anfragen nicht so komplex.

Zu Corona: Wie erklären Sie sich, dass die Impfquote mancherorts extrem niedrig ist – etwa im Innviertel?

Was auffällt: Die lokalen Debatten haben einen Einfluss auf das Impfverhalten. Da, wo die Bürgermeister skeptisch sind, haben wir teilweise nur 30 Prozent.