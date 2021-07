Fuhrpark der türkis-grünen Regierung noch wenig klimafreundlich

Das Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) ist beschlossen. Die türkis-grüne Bundesregierung hat sich das hehre Ziel gesetzt, bis 2030 die Stromwende zu schaffen.

Das bedeutet nicht nur Windräder und Photovoltaik-Anlagen in der Fläche, sondern auch elektrisch und hybridbetriebene Fahrzeuge auf der Straße. Was Regierung und Ministerien bis dato dafür getan haben, um sich "grüner" von A nach B zu bewegen, zeigt eine Anfrage-Serie der Neos betreffend "E-Mobilität bei Dienstwägen in den Bundesministerien - Umsetzung und Rechnungshofempfehlungen."

In dem Rechnungshofbericht E-Mobilität 2020 geht hervor, dass die früheren Regierung in punkto Alternativen zu Benzin und Diesel mehr als nur Aufholbedarf hatten.