Rendi und Doskozil: Roter Dampfer auf Versöhnungskurs

Dass Kaiser den Part des Vermittlers und Schlichters übernimmt, hatten viele erhofft. Der Kärntner Landeshauptmann hatte sich nach dem historisch schwachen Abschneiden (75,3 %) von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner beim Bundesparteitag der SPÖ aber bereits mit klaren, selbstkritischen Worten zu den Vorgängen innerhalb der eigenen Partei zu Wort gemeldet.

„Wir haben wirklich sehr an uns selbst zu arbeiten, um eine chancenreiche Alternative bei den nächsten Nationalratswahlen zu sein.“ Gefolgt von der Aufforderung, die Distanz zwischen Bundespartei und Basis abzubauen. Was Rendi-Wagner mit ihrer Sommertour ganz klar versucht. In Kärnten bleibt die SPÖ-Chefin für zwei Tage. Auf dem Programm steht neben See („Ich habe den Badeanzug mit“) und Theater auch ein Besuch in Völkermarkt. Weiter geht die Tour – mit Unterbrechungen – nach Wien, Tirol und in die Steiermark.

Und Doskozil? Der äußerte sich in einem Heute-Sommerinterview mit dem Sager: „Krieg kann niemals das Ziel sein.“ Auch die Personaldebatte dürfte fürs Erste vorbei sein. Die SPÖ-Chefin merkte auf dem Schiff gegenüber Journalisten an, dass sie Bundesparteivorsitzende bleiben werde: „Das können Sie aus meinen Worten schließen.“

Bleibt nur die Frage offen, wann es Rendi-Wagner zur Bootsfahrt an den Neusiedler See zieht. „In Bälde“, lautete die Antwort.