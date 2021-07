Im Trippelschritt zum Klimaziel

Bekanntlich ist die Akzeptanz solcher Projekte enden wollend: Die meisten mögen Windräder, nur nicht in unmittelbarer Umgebung. Alle finden es toll, dass ein PV-Modul 20 bis 30 Jahre lang ununterbrochen Strom liefert – aber auch das lieber woanders, wo es doch so hässlich ist für das Landschaftsbild. Und Wasserkraftwerke sind zweifellos ein Eingriff in fragile Ökosysteme, also auch nicht gut.

Nur: Was ist die Alternative? Dazu muss man sich zwei Fragen stellen: Gibt es den Klimawandel? Und was sollen wir dagegen tun? Die Antwort ist einfach: Raus aus Öl und Gas.

Damit sind wir beim eigentlichen Problem: So mühsam die Gesetzeswerdung des Ökostromausbaus auch war, es wird der vermutlich einfachste Schritt der Klima- und Energiewende gewesen sein. Viel schwieriger wird, die Öl- und Gasheizungen aus Österreichs Haushalten zu entfernen. Und im Übrigen müsste inzwischen klar sein, dass wir nicht klimaneutral werden können, solange wir Verbrennermotoren in unseren Lkw und Pkw zünden. Aus Klimaschutzsicht war das gestern also nur ein erster, kleiner Trippelschritt. Aber wenigstens bewegen wir uns.