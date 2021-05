Für Terroristen sollen normale Haftstrafen nicht genug sein

Angewendet werden soll die Maßnahme dann, wenn der Straftäter schon eine Vorstrafe wegen Terrorismus (darunter fallen auch Ausreiseversuche zum IS oder die Teilnahme an einschlägigen Chats) oder eines Gewaltdeliktes hat und deshalb mindestens zwölf Monate in Haft absitzen musste. Und: Auch das aktuelle Terrordelikt muss mit mindestens 18 Monaten unbedingter Haft bestraft werden. Zudem muss die Gefahr bestehen, dass vom Täter erneut Gefahr ausgeht. Die Unterbringung ist auf zehn Jahre befristet (bei Jugendlichen fünf Jahre).

„Terroristen sind selten Rückfalltäter. Das hätte das Attentat vom 2. November nicht verhindern können“, sagt Hofinger. Tatsächlich würden Personen, die nach dem Terrorparagrafen verurteilt wurden, kaum wieder rückfällig.

Und eine große Frage ließ man offen: Wie und wo sollen diese Personen betreut werden? Bekannt ist bisher nur, dass sie in eigenen Hochsicherheitsabteilungen untergebracht werden sollen. Näheres will die Justizministerin dazu am Mittwoch im Pressefoyer bekannt geben.

Doch es stellt sich schon jetzt die Grundsatzfrage: Macht es Sinn, Personen mit einschlägigem Gedankengut zusammenzusperren? Schafft man damit nicht erst recht die Möglichkeit, dass sie Pläne schmieden und sich weiter radikalisieren? Welche Betreuung bekommen sie? „Deradikalisierung funktioniert nur mit einer Perspektive“, sagt Hofinger. „Wie sollen Betroffene den Rechtsstaat anerkennen, wenn man sie nach Verbüßung ihrer Haftstrafe zehn weitere Jahre wegsperrt?“

In der Organisation Derad, die Verurteilte nach dem Terrorparagrafen betreut, sieht man durchaus Bedarf für die neue Unterbringungsmöglichkeit. „Wir haben entsprechende Klienten, die gleichzeitig psychisch auffällig sind.“