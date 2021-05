Live: Die Details zum Maßnahmenvollzug

Es handle sich um einen "historischen Tag", so Zadic. Grund: Seit 50 Jahren sei der Maßnahmenvollzug unverändert belassen. EU und Wissenschaft hätten den Maßnahmenvollzug zurecht kritisiert. "Es geht darum, den Maßnahmenvollzug treffsicher zu machen."

Welche Menschen sollen in den Maßnahmenvollzug, welche Art von psychischer Erkrankung sollen geltend gemacht werden - sei eine Frage, die diskutiert worden sei. Die zweite Frage, die es zu beantworten gilt, sei: Welche Therapie soll diesen Menschen zuteil werden.

Personen, die "tatsächlich gefährlich sind", deren Straftaten mit über drei Jahren Freiheitsstrafe belegt sind, sollen in den Maßnahmenvollzug, so Zadic. Menschen, mit psychischen Erkrankungen, soll eine psychologische Therapie zuteil werden. Derzeit seien 1.300 Menschen im Maßnahmenvollzug - in den vergangenen Jahren sei diese Zahl um 60 Prozent gestiegen.

Für Jugendliche soll es Änderungen geben. Für diese sei ab einer Haft von 15 Jahren der Maßnahmenvollzug vorgesehen. Bei der begangenen Straftat muss es sich um ein Kapitalverbrechen handeln.

Innenminister Karl Nehammer verweist darauf, dass auf eine Person, die überwacht wird, acht Beamte von Nöten sind, die diese rund um die Uhr überwachen. Durch die elektronische Fußfessel werde diese Beobachtung effizienter und weniger personalintensiv werden.

Verurteilte Terroristen und gefährliche Terroristen könnten durch die Reform des Maßnahmenvollzugs nun "tatsächlich länger in Haft verbleiben", so Nehammer. Gehe es um die Sicherheit des Landes passe kein Blatt Papier zwischen Justiz- und Innenministerium, so Nehammer. Zudem sei das Anti-Terror-Paket die Antwort auf den "rechtsstaatlichen Terror", so Nehammer.