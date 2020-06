Spindelegger: "Im Zweifel für die Biene"

Nach tagelanger Kritik am Agrarminister zeichnet sich in der Bienen-Frage nun ein Einlenken ab. Für Dienstag lud Niki Berlakovich Imker, Bauern und Wissenschafter eilig zum Bienen-Gipfel ins Ministerium.

Geht es nach ÖVP-Chef Michael Spindelegger, kann das Resultat des Gipfels wohl nur eine Zustimmung zum geplanten EU-Verbot der umstrittenen Neonicotinoide sein: „Jedes Risiko, das ausgeschlossen werden kann, ist ein Risiko weniger. Im Zweifel sind wir für die Bienen“, sagt Spindelegger zum KURIER. Gleichzeitig müssten Experten aber alle Ursachen für das Bienensterben untersuchen: „Es geht hier nicht nur um Pestizide allein, sie sind nicht der einzige Faktor für das Bienensterben.“ Auch am Dienstag vor dem Ministerrat bekräftigte er die VP-" Kehrtwende": "Wir werden eine neue Linie ausgeben", so Spindelegger. Auch Niederösterreichs Agrar-Landesrat Stefan Pernkopf hatte am Montag für einen Kurswechsel plädiert: Er halte ein Verbot bienenschädigender Saatgut-Beizmittel „für richtig“.

Im Agrarministerium wollte man den Ausgang des Gipfels nicht vorwegnehmen. Berlakovich selbst kommentierte die " Kehrtwende" knapp. Den Gipfel habe er ja selbst einberufen, es gehe darum, "eine bessere Lösung" zu erzielen.

Seit Österreich vergangene Woche gemeinsam mit sieben anderen Ländern gegen ein EU-weites Verbot von drei umstrittenen Pestiziden stimmte, wurde der innenpolitische Druck auf Berlakovich immer größer: Neben Kritik von Opposition und Umweltschutzorganisationen gab es auch Schelte aus der eigenen Partei. Spindelegger zur Debatte der letzten Tage: „Mir ist eine sachliche Lösung drei Mal lieber, als auf Kosten einer Person politisches Kleingeld zu machen.“