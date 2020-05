Berlakovich unter heftigem Beschuss

Die Debatte ums Bienensterben und den Pestizideinsatz als Amtsgeheimnis hat am Freitag das zu Jahresbeginn versprochene Transparenz- bzw. Informationsfreiheitsgesetz in Erinnerung gerufen. Die Initiative transparenzgesetz.at, die von 8.000 Personen unterstützt wird, hat sich unter der Ägide des Anti-Korruptionsforschers Hubert Sickinger und des Ex-Profil-Journalisten Josef Barth dafür eingesetzt – ein Gesetzesentwurf zum Ersatz des Amtsgeheimnisses durch eine Informationspflicht allerdings steht trotz der Zusage der Regierungsparteien noch aus.

Eine erste Verhandlungsrunde mit den Staatssekretären Josef Ostermayer (SP) und Sebastian Kurz (VP) fand allerdings erst kürzlich statt. Beide Seiten beteuerten, das Gesetz eigentlich noch vor der Wahl auf den Weg bringen zu wollen. Die Bremser orteten sie jeweils auf der anderen Seite.

Ostermayer zeigte sich gegenüber der Tageszeitung Der Standard nicht sicher, ob sich ein Beschluss noch in dieser Legislaturperiode schaffen lässt. Dies gelte vor allem, wenn die ÖVP auf die Abhaltung einer Enquete bestehe. Aus seiner Sicht wäre es möglich gewesen, das Gesetz abzuhandeln, in Begutachtung zu schicken, Verbesserungsvorschläge einzuarbeiten und es rechtzeitig einzubringen. "Ich wäre für den schnelleren Weg gewesen, aber der Koalitionspartner will das nicht und somit wird es sich in dieser Periode nicht ausgehen", sagte er laut vorab übermitteltem Interview.

Ganz anders sieht man das bei der ÖVP. Die Enquete sei vor Monaten ein Thema gewesen, dafür sei nun keine Zeit mehr, hieß es gegenüber der APA. Man sieht die SPÖ im Verzug. In der Liste jener Gesetze, die noch vor der Wahl beschlossen werden sollen, sei das Informationsfreiheitsgesetz seitens der SPÖ bisher nicht eingemeldet worden.

Kurz selbst beharrte gegenüber der APA auf einen Beschluss noch in dieser Legislaturperiode. Das Gesetz sollte allerdings "lückenlos" sein, es sollten auch staatseigene Betriebe eingebunden sein, "damit es hier nicht die Möglichkeit gibt, doch das Gesetz zu unterwandern" - etwa mit ausgelagerten Betrieben.

Von der SPÖ fordert der ÖVP-Staatssekretär die Übermittlung eines Gesetzestextes, damit dieser in Begutachtung geschickt werden kann. "Auf den warten wir schon sehr lange, den sollte es so schnell als möglich geben, damit Verbesserungsvorschläge der Initiative und der ÖVP eingebaut werden können", sagte er. Geht es nach Kurz, so sollte das Gesetz bereits in "ein bis zwei Wochen" in Begutachtung geschickt werden.

Ostermayer wiederum wertete die ÖVP in manchen Punkten viel vorsichtiger, als öffentlich kommuniziert, etwa bei Fragen der Gerichtsbarkeit. Seine Bedenken bezüglich Einschränkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Offenlegungspflichten für staatsnahe Betrieben bekräftigte er. Dies gelte etwa für Energiebetriebe wie den Verbund oder die EVN, so Ostermayer.