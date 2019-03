Fridays for Future - Tausende trotz Verbots bei Schülerstreiks

Ihren Ausgang genommen haben die „Fridays for Future“-Demonstrationen in Schweden. An einem Augusttag 2018 setzt sich die Schülerin Greta Thunberg erstmals vor das Parlament in Stockholm, um darauf aufmerksam zu machen, dass Schweden die Treibhausgasemissionen um 15 Prozent senken müsste, um sich an die Pariser Vorgaben zu halten. Knapp ein Jahr später ist die 16-jährige Greta eine weltweit bekannte, vielfach gefeierte und umstrittene Klimaschutzaktivistin, die für den diesjährigen Friedensnobelpreis nominiert ist.