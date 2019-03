Schwänzen für den Klimaschutz: Tausende Schüler auf der Straße

Wien, Graz, Bregenz, Salzburg, Linz - in all diesen Städten werden viele Schulbänke heute leer bleiben. Das kollektive Schwänzen soll ein politisches Statement für den Klimaschutz sein. Um 10 Uhr haben sich die Schüler an verschiedenen Plätze getroffen, der Streik soll bis in die Abendstunden dauern.