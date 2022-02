Was passiert, wenn Russland in der Ukraine einmarschiert?

Am Sonntag spitzte sich der Konflikt in der Ostukraine weiter zu, ein Krieg ist inzwischen wahrscheinlicher denn je.

Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen:

Wie hat sich der Konflikt zuletzt verschärft?

Seit Freitagabend eskaliert die Situation zwischen der ukrainischen Armee und den pro-russische Separatisten in den Gebieten um Lugansk und Donezk. Dazu tobt der Informationskrieg: Die ukrainische Seite gab am Samstag den Tod zweier Soldaten bekannt, in der Nacht auf Sonntag sollen zwei Zivilisten nahe Lugansk durch ukrainischen Beschuss umgekommen sein. Beide Angaben konnten bisher nicht überprüft werden.

Laut OSZE soll es aber allein am Freitag 975 Verletzungen des Waffenstillstands gegeben haben, davon 860 Explosionen, viele davon in der Millionenstadt Donezk. Dazu werden die 30.000 russischen Soldaten in Belarus nicht wie geplant abziehen. Das war vom Westen befürchtet worden, da Putin schon lange auf eine dauerhafte Militärpräsenz dort drängt.

Was passiert mit den Zivilisten im Osten?

Die Führer der abtrünnigen „Volksrepubliken“ riefen am Freitag zu Massenevakuierungen auf, um einen „Genozid“ zu verhindern – für viele Experten dient das als Vorwand für eine russische Invasion. Angeblich seien bereits „einige hunderttausend Menschen“ nach Russland gebracht worden, unabhängig bestätigt ist das nicht. In russischen Medien sieht man Kinder und Ältere, die mit Bussen und Zügen in notdürftige Unterkünfte gebracht werden. Journalisten vor Ort sagen, dass viele Menschen die Ostukraine dennoch nicht verlassen, weil sie nicht mit den Separatisten kooperieren wollen. In Russland werden Journalisten nicht in die Notunterkünfte gelassen.

Rechnet noch jemand mit einer friedlichen Lösung?

Neben dem zuletzt betont zuversichtlichen ukrainischen Präsidenten Selenskij scheint in Europa nur noch Frankreichs Präsident Macron an eine diplomatische Lösung zu glauben. Er telefonierte am Sonntag mit Putin: Man habe sich geeinigt, einen neuen Waffenstillstand anzustreben, sagt Paris. Kremlsprecher Dmitrij Peskow sprach dagegen von einem „maximal belasteten“ Konflikt, in dem jede kleine Provokation zu „irreparablen Konsequenzen“ führen könnte.

Auch andere Spitzenpolitiker sind wenig zuversichtlich. US-Außenminister Blinken meinte: „Alles, was wir sehen, deutet darauf hin, dass wir am Rande einer Invasion stehen.“ Der britische Premier Johnson sagte sogar, dass „der größte Krieg in Europa seit 1945“ nahe.