Kickl, Stocker, Babler und Co.: Wie es weitergeht und wer regieren könnte

Am wahrscheinlichsten ist derzeit ein neuer Anlauf für Türkis-Rot auch mit einer Beteiligung der Neos.

Bei der anhaltenden Suche nach einer Regierung geht es auch um die Frage des Personals, also der Parteichefs und Verhandlungsführer. In allen Parteien gibt es (leise) Stimmen, wonach mit anderen Parteivorsitzenden vielleicht bessere Verhandlungsergebnisse möglich wären. Wahrscheinlich ist das aber bei keiner Partei, zeigt die KURIER-Analyse der fünf Parlamentsparteien wenige Tage nach der blau-türkisen Implosion.

Auch Tage nachdem FPÖ-Chef Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag zurückgelegt hat, ist es ruhig innerhalb der FPÖ. „Bei uns sind die Reihen geschlossen“, so die Freiheitlichen.

Man stehe hinter FPÖ-Chef Herbert Kickl vor allem deshalb, weil er Wählern wie Funktionären vor laufenden Kameras „seine Geschichte“ des Scheiterns der Gespräche erzählt habe. Seine Version sei glaubwürdig und würde sich bei der nächsten Wahl, wann immer diese stattfinde, in einem noch besseren Votum niederschlagen, ist man sich sicher.

Niemand hatte ihn auf dem Radar: Als Karl Nehammer im Jänner überraschend alle Funktionen zurücklegte, stand plötzlich Rechtsanwalt Christian Stocker im Mittelpunkt. Stocker? Was? Wie?

Es sind jedoch nicht nur Wahlen und gute Umfragewerte (bis zu 35 Prozent), die Kickl an der Spitze sakrosankt sein lassen. Erstens dränge niemand anderer nach vorne, heißt es auf KURIER-Nachfrage. Und zweitens, und das sei das viel Gewichtigere: „Die FPÖ im Bund muss man getrennt von den Ländern sehen.“ Die Länderchefs, vor allem jene in NÖ, OÖ, Salzburg , Vorarlberg und der Steiermark, würden „autonom agieren und regieren“

Die oft ins Spiel gebrachte Karoline Edtstadler gilt intern als Reserve – vor allem dann, wenn man in einen Wahlkampf zieht. Das Timing ist schlecht: Mit 1. Februar hat Edtstadler Salzburgs ÖVP übernommen, im Juli soll sie Landeshauptfrau werden.

„Der Bund ist keine Option“, heißt es aus ihrem Umfeld. Bleibt’s dabei? Wer weiß. Und dann gibt es noch Sebastian Kurz. Dessen Strahlkraft wird heute nüchterner gesehen. Dass es Kurz ins Politische zieht, ist sicher. Ob in der ÖVP oder mit eigener Liste, entscheidet sich wohl erst am Tag, an dem Neuwahlen fix sind.

SPÖ: Babler bleibt, Ludwig will seinen Einfluss vergrößern

Man könnte es das rote Paradoxon nennen: Je stärker die Angriffe von innen und außen auf den SPÖ-Chef, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sich Andreas Babler zurückzieht. Und das trotz zweier enttäuschender Wahlen auf Bundesebene und dem Scheitern der Verhandlungen mit ÖVP und Neos im Jänner, welches viele Genossen auch ihm persönlich ankreiden.