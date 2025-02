Werner Kogler: "Es ist immer Zeit für eine Umkehr"

Sehen Sie noch eine Chance, dass der Hebel umgelegt werden kann? Die Verhandlungen haben ja recht unfreundlich geendet.

SPÖ-Parteivorsitzender Andreas Babler kann ja sich und sein Verhandlungsteam so aufstellen, dass nicht alle anderen gleich rot anlaufen, wenn sie sich bei Themen nicht wiederfinden. Er kann darauf schauen, dass die Wiener SPÖ und die Gewerkschafter in den Verhandlungen eine wichtigere Rolle spielen. Die Neos müssen sich wieder besinnen, diese Verantwortung nimmt ihnen niemand ab. Und bei der ÖVP muss man zur Einsicht kommen, dass es der Wirtschaft nicht schaden muss, wenn es so kommt. Sie alle werden vor der Geschichte Verantwortung übernehmen müssen. Und wir sind bereit, sie dabei zu unterstützen.

Da kommt dann auch noch der Zeitfaktor dazu, weil ja schon sehr, sehr lange verhandelt wird. Eigentlich brauchen wir jetzt ja ganz schnell eine neue Regierung.

Es ist nie zu spät für eine Umkehr. Vielleicht gibt es ja in der ÖVP wieder welche, die sich an biblische Grundsätze erinnern. Aber bei dem, was da herumgeistert, ist schon die Frage, was am Schluss das Bessere, das Entscheidende ist. Außerdem gibt es sehr viele Vorarbeiten von den ersten Verhandlungen. Es gibt jedenfalls immer Alternativen, das ist Demokratie.

Gibt es diese Gesprächskanäle im Parlament überhaupt noch?

Momentan hat es nicht den Eindruck, wie ich es in der vergangenen Parlamentssitzung wahrgenommen habe. Das war alles wie ein aus dem Ruder gelaufenes Klassentreffen. Aber angesichts der bestehenden Gefahr müssen doch alle wieder zur Vernunft kommen. Wir brauchen Vernunft und Zuversicht. Ja, wir haben eine schwierige Situation in Österreich, aber wir haben in den vergangenen Jahrzehnten auch schon viel schwierigere gehabt.