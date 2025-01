Pflichtmitgliedschaft: Was Kickl mit den Kammern vorhat

„Verstaubt“

Was sich auch im Wahlprogramm widerspiegelt: Von einem „verstaubten rot-schwarzen Kammerstaat“ ist da die Rede, die Trennung in Arbeitgeber- und Arbeitnehmerpolitik sei antiquiert. Folglich findet sich in dem Papier auch die Forderung: „Wir sind gegen jede Art von Zwangsmitgliedschaft und treten daher für die Möglichkeit eines Opting-out von der Pflichtmitgliedschaft bei Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer ein.“

Nebenbei sollte dies auch für die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) gelten – seit jeher ein prononcierter Gegner der FPÖ. So ruft die ÖH für den 31. Jänner in Wien zu einer Demonstration gegen die geplante blau-türkise Regierung auf. Einer der Kritikpunkte: Die FPÖ sei eine wissenschaftsfeindliche Partei, was sich in ihrer Haltung zur Corona-Pandemie und zur Klimakrise gezeigt habe.