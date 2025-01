Sky Shield, "Herdprämie", ORF: Welche Hürden FPÖ und ÖVP noch überwinden müssen

Sky Shield

Das gemeinsame Beschaffungsprogramm für die Luftverteidigung steht symbolisch für die großen inhaltlichen Differenzen von FPÖ und ÖVP. Während Herbert Kickl Sky Shield als NATO-Projekt grundlegend ablehnt und am liebsten gestern lassen würde, ärgern sich Bürgerliche bei diesem Thema gleich über mehrere Aspekte der FPÖ. Erstens ist Sky Shield kein NATO-Projekt - immerhin sind selbst die Schweizer Teil dieser Beschaffungsgemeinschaft, die einzig und allein den Vorteil hätte, das viele europäische Ländern gemeinsam, damit günstiger, schneller und aufeinander abgestimmt Raketensysteme zur Verteidigung des Luftraums haben. Auch die Behauptung, dass am Ende Soldaten oder Beamten im Ausland bzw. in Brüssel den Finger am Knopf hätten, der über allfällige Abschüsse entscheidet, ist sachlich einfach falsch. Die Entscheidung, was im österreichischen Luftraum passiert, hat überhaupt nichts mit Sky Shield zu tun, sagen Verteidigungsministerium und kundige Verfassungsrechtler wie Walter Obwexer seit Jahren. Natürlich entscheidet ein österreichischer Verteidigungsminister über die Verteidigung des Luftraums über Österreich. Alles andere würde ja auch der Neutralität widersprechen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Koalition an Sky Shield scheitert, ist trotz allem nicht. Warum? Österreich kann nach wie vor aus der Beschaffungsgemeinschaft aussteigen und die Waffensysteme selbst bzw. bilateral kaufen. Diesbezüglich gibt es bereits konkrete Überlegungen in der ÖVP.