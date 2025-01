Busserl, Bankenabgabe, Burgenland - Ist die FPÖ-ÖVP-Koalition auf Schiene?

Das EU-Defizitverfahren ist abgewandt, die Nationalratswahl 114 Tage her: FPÖ und ÖVP verhandeln in 13 Teams über die Möglichkeit einer gemeinsamen Regierung. Der ÖVP-Wirtschaftsflügel will jedenfalls keine Bankenabgabe, die FPÖ die ORF-Haushaltsabgabe streichen.

Warum FPÖ-Chef Herbert Kickl "Busserl" verteilt, noch vor der Burgenland-Wahl seinem Kandidaten Norbert Hofer gratuliert und warum der Erfolg von Hans Peter Doskozil zum Bumerang für SPÖ-Chef Andreas Babler werden könnte: Darüber sprechen am 30. Tresen der Milchbar Josef Gebhard, Michael Hammerl und Johanna Hager.