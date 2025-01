Warum das linke Spektrum Mitschuld am Erfolg der FPÖ trägt

Man hört es in diesen Kreisen nicht so gerne: Aber sie waren und sind Wegbereiter des blauen Erfolgsweges. Um das bürgerliche Lager zu spalten, war immer jedes Mittel recht.

So unterstützte die Gewerkschaft einst die Gründung des FP-Vorläufers VdU, und Bruno Kreisky änderte das Wahlrecht zugunsten der FPÖ als Preis für deren Unterstützung einer SPÖ-Minderheitsregierung. Es war dann ein roter Kanzler, der die FPÖ erstmals in Regierungsverantwortung hievte. Später scheuten sich SPÖ und Grüne nicht, im Parlament gemeinsame Sache mit der sonst so verteufelten FPÖ zu machen, um Sebastian Kurz zu stürzen. Da gab es keine „Brandmauer“.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die ÖVP (natürlich auch aus eigenen Fehlern) so endet wie die untergegangene italienische Democrazia Cristiana. Wer das ersehnt, übersieht aber die Folgen in Italien: den Aufstieg des rabiaten Berlusconi und nachfolgend den Sieg der Neofaschistin Giorgia Meloni, die immerhin in die Mitte gerückt ist. Was also wäre die Alternative zu Blau-Türkis (gewesen)? Hätte nicht Michael Ludwig seine innerparteiliche Macht nützen und Andreas Babler nach dessen Wahlniederlage von der Spitze entfernen müssen, auch wenn das dank der Parteistatuten schwierig geworden ist? Ok – das ist vergossene Milch. Weil Babler aber weiterhin im Sattel sitzt, ist auch ein Neustart der schwarz-roten (und pinken) Verhandlungen, sollten denn die blau-schwarzen Gespräche platzen, illusorisch. Genauso wie eine ÖVP in Opposition und Blau-Rot: Das wäre der FPÖ lieber als Blau-Türkis, geht aber mit Babler nicht.